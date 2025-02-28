Захарова удивилась, как Трамп и Вэнс «не вмазали» Зеленскому
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова удивилась, как президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс «сдержались и не вмазали» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после слов, что Киев остался без поддержки в 2022 году.
«Думаю, САМАЯ большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку», — написала она.
Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 28 февраля. Украинский президент приехал в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.
В ходе нее Трамп заявил, что если бы не военная помощь на $350 млрд от «глупого президента», «эта война закончилась бы через две недели». Украинский президент в ответ усмехнулся и отметил: «Через три дня, слышал я это от Путина».
Вэнс призвал Зеленского поблагодарить новую администрацию, признать свою неправоту и отправиться разрешать все разногласия за закрытыми дверями, а не устраивать шоу перед СМИ.
Республиканец также обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие. Президент Украины ответил, что хочет перемирия, но с гарантиями безопасности.
В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.
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