Медведев назвал перепалку Трампа с Зеленским «лютой выволочкой»
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Свой комментарий по поводу провалившихся переговоров лидеров двух стран он написал в телеграм-канале.
В своем сообщении Медведев назвал украинского лидера «кокаиновым клоуном» и процитировал слова Трампа о том, что «киевский режим играет с третьей мировой войной».
«А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине», — добавил замглавы Совбеза.
Президент США завершил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским досрочно после ожесточенного спора.
По данным собеседников Fox News, представители украинской стороны «умоляли о перезагрузке» переговоров, однако госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц дали понять, что Зеленскому следует покинуть резиденцию и вернуться, когда он будет готов к обсуждению мирного урегулирования. Трамп также отметил, что украинский лидер к миру «пока не готов».
Источники утверждают, что поведение Зеленского вызвало раздражение у американской делегации. В ходе встречи он якобы закатывал глаза и пожимал плечами, что Трамп и его команда восприняли как неуважение.
Переговоры не увенчались подписанием соглашения о полезных ископаемых, которое обсуждалось несколько месяцев. По данным Fox News, официальный обед, запланированный для лидеров двух стран, в итоге достался сотрудникам Белого дома.
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