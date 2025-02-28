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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал перепалку Трампа с Зеленским «лютой выволочкой»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Свой комментарий по поводу провалившихся переговоров лидеров двух стран он написал в телеграм-канале.

В своем сообщении Медведев назвал украинского лидера «кокаиновым клоуном» и процитировал слова Трампа о том, что «киевский режим играет с третьей мировой войной».

«А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине», — добавил замглавы Совбеза.

Медведев назвал перепалку Трампа с Зеленским «лютой выволочкой»
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Президент США завершил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским досрочно после ожесточенного спора.

По данным собеседников Fox News, представители украинской стороны «умоляли о перезагрузке» переговоров, однако госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц дали понять, что Зеленскому следует покинуть резиденцию и вернуться, когда он будет готов к обсуждению мирного урегулирования. Трамп также отметил, что украинский лидер к миру «пока не готов».

Источники утверждают, что поведение Зеленского вызвало раздражение у американской делегации. В ходе встречи он якобы закатывал глаза и пожимал плечами, что Трамп и его команда восприняли как неуважение.

Переговоры не увенчались подписанием соглашения о полезных ископаемых, которое обсуждалось несколько месяцев. По данным Fox News, официальный обед, запланированный для лидеров двух стран, в итоге достался сотрудникам Белого дома.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира&nbsp;Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира&nbsp;Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

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Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Дональд Трамп США переговоры
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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