Медведев назвал перепалку Трампа с Зеленским «лютой выволочкой»

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Свой комментарий по поводу провалившихся переговоров лидеров двух стран он написал в телеграм-канале.

В своем сообщении Медведев назвал украинского лидера «кокаиновым клоуном» и процитировал слова Трампа о том, что «киевский режим играет с третьей мировой войной».

«А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине», — добавил замглавы Совбеза.

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Президент США завершил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским досрочно после ожесточенного спора.

По данным собеседников Fox News, представители украинской стороны «умоляли о перезагрузке» переговоров, однако госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц дали понять, что Зеленскому следует покинуть резиденцию и вернуться, когда он будет готов к обсуждению мирного урегулирования. Трамп также отметил, что украинский лидер к миру «пока не готов».

Источники утверждают, что поведение Зеленского вызвало раздражение у американской делегации. В ходе встречи он якобы закатывал глаза и пожимал плечами, что Трамп и его команда восприняли как неуважение.

Переговоры не увенчались подписанием соглашения о полезных ископаемых, которое обсуждалось несколько месяцев. По данным Fox News, официальный обед, запланированный для лидеров двух стран, в итоге достался сотрудникам Белого дома.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)