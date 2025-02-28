На Алтае объяснили, когда начнет работать мобилизованный глава поселения

Денис Тадышев (Фото: altai_rep_er / VK)

Участник спецоперации на Украине, победивший на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, уже уволен с военной службы и приступит к работе в администрации поселения по возвращении в регион. Об этом РБК сообщила пресс-служба правительства республики.

Дениса Тадышева избрали главой поселения в этом месяце. С 1 по 20 февраля он находился в отпуске, 9 февраля прошли выборы, а на следующий день стало известно решение избирательной комиссии. После отпуска Тадышев прибыл в часть и сейчас находится в Донецке.

«27 февраля уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат по месту жительства. По возвращении в регион приступит к исполнению должностных обязанностей главы поселения», — говорится в сообщении.

Согласно ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», проходящий службу по призыву гражданин подлежит увольнению в случае избрания депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента (на постоянной основе) либо главой муниципалитета.

Накануне, 27 февраля, «Коммерсантъ» сообщил, что из-за призыва по мобилизации Тадышев не может приступить к своим обязанностям главы поселения, но уже подал рапорт на увольнение и ожидает приказа в зоне боев.