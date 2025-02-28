 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Алтае объяснили, когда начнет работать мобилизованный глава поселения

Денис Тадышев
Денис Тадышев (Фото: altai_rep_er / VK)

Участник спецоперации на Украине, победивший на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, уже уволен с военной службы и приступит к работе в администрации поселения по возвращении в регион. Об этом РБК сообщила пресс-служба правительства республики.

Дениса Тадышева избрали главой поселения в этом месяце. С 1 по 20 февраля он находился в отпуске, 9 февраля прошли выборы, а на следующий день стало известно решение избирательной комиссии. После отпуска Тадышев прибыл в часть и сейчас находится в Донецке.

«27 февраля уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат по месту жительства. По возвращении в регион приступит к исполнению должностных обязанностей главы поселения», — говорится в сообщении.

Избранный глава поселения не смог приступить к работе из-за мобилизации
Политика
Денис Тадышев

Согласно ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», проходящий службу по призыву гражданин подлежит увольнению в случае избрания депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента (на постоянной основе) либо главой муниципалитета.

Накануне, 27 февраля, «Коммерсантъ» сообщил, что из-за призыва по мобилизации Тадышев не может приступить к своим обязанностям главы поселения, но уже подал рапорт на увольнение и ожидает приказа в зоне боев.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Алтай мобилизация Донецк
Материалы по теме
Избранный глава поселения не смог приступить к работе из-за мобилизации
Политика
Картаполов пояснил, почему в России не нужна новая мобилизация
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Трамп обвинил Зеленского в проявлении неуважения к СШАПолитика, 20:37
Чем известен новый российский посол в США Александр Дарчиев20:37
Трамп заявил, что Украине придется пойти на компромиссыПолитика, 20:27
«Зенит» расторг контракт с бразильским защитникомСпорт, 20:25
ООН приостановила часть помощи Украине из-за сокращения поддержки СШАПолитика, 20:14
Глава МИД Польши исключил отправку миротворцев на УкраинуПолитика, 20:11
Два мирных жителя пострадали при обстреле в Белгородской областиПолитика, 20:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США тайно привлекли дроны к слежке за наркокартелями в МексикеОбщество, 20:09
СК потребовал заочного ареста литовского наемника на УкраинеПолитика, 20:03
Пытавшегося дать взятку блогера Wengallbi ранее трижды лишали правОбщество, 20:02
Один из худших февралей в истории криптовалют. Итоги месяца на рынкеКрипто, 19:49
Трамп утвердит государственный язык впервые в истории СШАПолитика, 19:45
«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче КХЛ, ведя 2:0Спорт, 19:36
Как российские краски помогают осваивать Крайний СеверОтрасли, 19:35