Летом в Индии запустят самый длинный в мире трубопровод СНГ

К июню 2025 года в Индии полностью введут в эксплуатацию самый длинный в мире трубопровод для сжиженного нефтяного газа, сообщает Bloomberg. Его протяженность составит 2800 км.

«Это станет переломным моментом в цепочке поставок сжиженного газа. Это все равно что поставить сжиженный газ на конвейер», — сказал в интервью директор по трубопроводам Indian Oil Corp Сентхил Кумар.

Сеть прокладывают от западного города Кандла до северного города Горакхпур. Первая очередь будет введена в эксплуатацию в марте, а полностью она заработает с середины этого года, отметил Кумар.

Создатели предполагают, что сеть будет способна ежегодно перевозить около 8,3 млн т сжиженного газа, что составляет около 25% от общей потребности Индии.

Проект по постройке трубопровода стоит $1,3 млрд, в результате он позволит сократить расходы на транспортировку топлива и поможет предотвратить смертельные ДТП, отметило агентство. Сейчас в Индии, третьем по величине потребителе сжиженного природного газа в мире, около 70% заводов по розливу этого топлива по-прежнему доставляют его на грузовиках.

Около 60% сжиженного нефтяного газа (СНГ) получается при добыче природного газа и нефти из земли. В процессе добычи извлекаются попутные нефтяные газы, которые содержат смесь легких углеводородов, включая пропан и бутан. Остальные 40% СНГ производятся на нефтеперерабатывающих заводах. Газы образуются на различных стадиях переработки, таких как атмосферная перегонка, риформинг и крекинг.

Впервые проект был представлен в 2019 году. Работы задерживались, в том числе из-за пандемии и проблем с поставками материалов для постройки в связи с военной операцией России на Украине. В настоящее время Индия располагает сетью газопроводов для сжиженного газа протяженностью почти 5 000 километров.