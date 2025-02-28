МЧС опубликовало кадры спасения рыбаков с дрейфующей льдины

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МЧС России объявило о завершении операции по спасению рыбаков с дрейфующей у берегов Сахалина льдины. В официальном телеграм-канале ведомства опубликованы кадры, на которых видно, как спасатели помогают рыбакам забраться в спасательный вертолет. По информации МЧС, со льда спасены 374 рыбака, все они доставлены на берег, пострадавших нет.



В спасательной операции участвовали 11 специалистов министерства, а также катер-амфибия «Хивус» и вертолет Ми-8.



Льдину, на которой находились рыбаки, унесло в Охотское море утром 28 февраля. Ранее МЧС сообщало о том, что на ней находились около 200 человек. По данным ведомства, льдина дрейфовала в 700 м от берега в районе сахалинского села Лесное.

12 февраля от берегов Сахалина также оторвалась льдина с 140 рыбаками. Часть из них, как сообщали в МЧС, отказывались эвакуироваться без улова. В итоге всех их удалось спасти.