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Европол арестовал 25 распространителей детской порнографии, созданной ИИ

Здание&nbsp;Европола в Гааге, Нидерланды
Здание Европола в Гааге, Нидерланды (Фото: europol.europa.eu)

Европол совместно с силовыми органами 19 стран арестовал 25 членов организации, распространявшей изображения сексуального насилия над детьми, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В операции участвовали полицейские, в том числе Дании и Испании.

Об этом сообщила El Pais со ссылкой на МВД Испании.

Газета уточнила, что изначально гражданин Дании создавал детскую порнографию, используя искусственный интеллект, после чего выкладывал ее на онлайн-платформу. За «символическую плату» пользователи со всего мира получали пароль для доступа к изображениям.

В ноябре 2024 года был арестован администратор этой платформы, а позже остальные 24 человека. Еще 273 человека объявлены подозреваемыми в операции «Камберленд», которая все еще продолжается, говорится в заявлении Европола. Это дело стало одним из первых случаев, когда Европол участвует в операции по поводу материалов, полностью созданных искусственным интеллектом.

В Европоле заявили, что даже полностью искусственный контент, в котором нет реальной жертвы, способствует «объективизации и сексуализации детей».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В то же время «во многих странах» нет законодательства, которое бы четко квалифицировало эти преступления как таковые, и это затрудняет судебное преследование создателей и потребителей такого рода контента, отметили в Европоле.

В апреле 2023 года у некоторых пользователей платформы Reddit выманили по $100 за фотографии 19-летней девушки по имени Клаудия, которую создал ИИ-инструмент Stable Diffusion, сообщил Rollng Stone.

В том году Forbes Russia со ссылкой на экспертов отметил, что чаще всего порно, сделанное с использованием ИИ, можно встретить на Reddit, в том числе потому, что платформа позволяет пользователям сохранять анонимность и не запрещает публикацию материалов с откровенно сексуальным содержанием.

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Теги
детская порнография искусственный интеллект Европол Испания
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