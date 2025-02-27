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Технологии и медиа ,  
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Крупнейшие штрафы Telegram получил за экстремизм и детскую порнографию

С февраля 2022 года мессенджер Telegram получил штрафы на общую сумму более ₽63 млн, самые крупные из них российские суды наложили за неудаление постов с призывами к экстремизму и с детской порнографией. Об этом «РИА Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

«За неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП), за неисполнение обязанности по самомодерации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП), за неисполнение предписаний Роскомнадзора (ст.19.7.10-4 КоАП) суды оштрафовали иностранную компанию Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

За неудаление публикаций с призывами к экстремизму и с детской порнографией Telegram получил самые крупные штрафы по ₽7 млн. В настоящее время на мессенджер наложены штрафы на общую сумму ₽12 млн за неисполнение предписаний ведомства. В эту сумму также входят штрафы в размере ₽4 млн за неудаление недостоверных данных о погибших российских военных в зоне спецоперации на Украине.

Суд в Москве выписал Telegram и Pinterest штрафы по 3,5 млн руб.
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее, 25 февраля, суд в Москве оштрафовал компании Telegram Messenger Inc. и Pinterest Inc. на ₽3,5 млн каждую за нарушение требований к владельцам интернет-платформ в России. Речь идет о неудалении запрещенной информации по ч. 2 ст. 13.41 КоАП .

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Теги
Роскомнадзор Telegram штраф детская порнография экстремизм
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