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Суд арестовал автоблогера из Дагестана за попытку дать взятку ДПС

Суд арестовал автоблогера из Дагестана за попытку дать взятку ДПС
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Дорогомиловский районный суд в Москве арестовал на два месяца автоблогера из Дагестана Wengallbi (настоящее имя Ахмед Алиасхабов) за покушение на дачу взятки сотруднику Дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Алиасхабов попытался передать инспектору 100 тыс. руб., чтобы тот не составлял на него протокол об административном правонарушении. Однако сотрудник ДПС от взятки отказался, а автоблогера задержали. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на дачу взятки — ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса.

По данным прокуратуры, 24-летнего автоблогера остановили на Кутузовском проспекте.

Автоблогера из Дагестана обвинили в попытке дать взятку сотруднику ДПС
Общество
Фото:ГСУ СК России по г. Москве

У Алиасхабова 3 млн подписчиков на YouTube и 6,6 млн в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Автоблогер публикует ролики со скоростными заездами, поджогами автомобилей и постановочными разборками. Он также продает курсы по заработку на криптовалюте, пишет НТВ.

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Теги
ДПС Москва взяточничество
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