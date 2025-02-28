«Яндекс Драйв» снизил минимальный возраст для аренды авто до 18 лет

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Сервис каршеринга «Яндекс Драйв» снизил требования к минимальному возрасту и водительскому стажу для аренды автомобилей. Теперь воспользоваться услугой смогут водители с 18 лет с любым стажем вождения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее аренда была доступна только с 21 года при стаже не менее двух лет. Новые условия вступили в силу во всех городах присутствия сервиса: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге и Саратове.

Для новой категории водителей будет действовать каско и бесплатная базовая страховка ОСАГО с расширением суммы страховых выплат до 1,5 млн руб. Для водителей младше 21 года и со стажем менее двух лет действует повышенный тариф — в среднем 14 руб. за минуту аренды. Однако аккуратное вождение позволит снизить стоимость: пользователи с рейтингом выше 95 смогут ездить по сниженной ставке — 11,3 руб. за минуту. В компании отметили, что более 90% клиентов сервиса водят аккуратно.

«Яндекс Драйв» стал третьим крупным оператором, разрешившим аренду автомобилей с 18 лет. Ранее аналогичные изменения ввели «Делимобиль» и «Ситидрайв».

Доля водителей, предпочитающих долгосрочную аренду автомобилей, в ноябре 2024 года достигла 25%, что значительно выше показателя 2023 года в 18%.

Основными причинами роста эксперты назвали повышение цен на автомобили и увеличение затрат на их обслуживание. Большинство арендаторов берут машины на два-три дня: 64% используют их для поездок в другие города, 15% — для работы, 10% — ради разнообразия, а 8% арендуют автомобили для поддержки имиджа.

Дополнительным фактором, влияющим на рынок аренды, стало повышение утилизационного сбора. В октябре 2024 года, после увеличения коэффициентов для расчета утильсбора на легковые, грузовые автомобили и спецтехнику, цены на машины выросли на 3–5%. Это только первый этап запланированного повышения, которое продлится до 2030 года.