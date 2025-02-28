На лидера группы «Русский стяг» Евгения Долганова напали

Евгения Долганов (Фото: russ_styag / VK)

Неизвестные напали на лидера ультраправой музыкальной группы «Русский стяг» Евгения Долганова, сообщили его родственники, их заявление опубликовано в телеграм-канале коллектива.

«На Женю было совершено нападение. Он в тяжелом состоянии в больнице. Больше информации пока сказать нет ни сил, ни возможности», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в управления МВД и Следственного комитета по Москве.

«Русский стяг» был основан в 2000 году. Многие песни группы занесены Минюстом в реестр экстремистских материалов. Коллектив поддержал военную операцию на Украине и ездил с выступлением и гуманитарной помощью в Донбасс.