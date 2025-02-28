В России началась «третья волна» для исследователей ИИ с фондом ₽4,5 млрд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минэкономразвития России начало конкурсный отбор «третьей волны» исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), победителям которого выделят в общей сумме около 4,5 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Государство проводит конкурс в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных». В «третью волну» отберут не менее шести университетов и научных организаций, которые получат гранты на исследования в сфере ИИ в 2025-2026 годах.

«Каждый центр, прошедший процедуру отбора, сможет получить порядка 336 млн руб. в 2025 году, а также до 422 млн руб. в 2026 году. При этом объем внебюджетного софинансирования должен составить не менее 30% ежегодно», — сказал первый замминистра экономического развития России Максим Колесников.

Перед победителями конкурса будут стоять такие задачи, как «Элементы сильного ИИ»; «Управление, решения, агентные/мультиагентные системы»; «Фундаментальные и генеративные модели» и другие. Чернышенко уточнил, что центры сосредоточатся в том числе и на «привлечении индустриальных партнеров».

«Первая волна» отбора исследовательских центров в сфере ИИ прошла в 2021 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Тогда гранты в общей сумме на более 8 млрд руб. получили шесть научных и образовательных организаций:

Сколтех,

Университет Иннополис,

Университет ИТМО,

НИУ ВШЭ,

МФТИ и ИСП РАН им. В.П. Иванниĸова.

В результате программы, сотрудники исследовательских центров опубликовали 165 статей по тематике ИИ, сделали 206 публикаций на конференциях в области искусственного интеллекта уровня А*, сформировали 15 фреймворков. К тому же, победившие организации запустили около 50 прикладных решений.

В рамках «второй волны» победителями стали

НМИЦ онкологии им. Н. Н.Блохина,

Самарский университет им. С. П.Королева,

МИФИ,

ННГУ им. Н. И. Лобачевского,

СПбГУ,

Новосибирский государственный университет.