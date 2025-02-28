Кремль назвал самостоятельным выбор Мединского главой Союза писателей

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Избрание председателем Союза писателей России помощника президента Владимира Мединского — самостоятельный выбор голосовавших, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае писатели самостоятельны, это было голосование писателей, поэтому каждый отдал свой голос так, как он считал нужным», — передает его слова корреспондент РБК. Однако на вопрос о том, было ли назначение Мединского согласовано с главой государства, он не ответил.

Песков отметил, что избрание помощника президента председателем Союза писателей не означает, что Кремль станет ближе к писателям, поскольку он «и был близок к литературе, к книгоизданию». Также пресс-секретарь президента поздравил Мединского «с новой стезей в работе».

Накануне, 27 февраля, Съезд Союза писателей России избрал Мединского — помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества — председателем союза. За него проголосовали 143 делегата, против — один, воздержались трое.

О возможном избрании Мединского стало известно в конце января. Источник РБК на книжном рынке объяснил появление его кандидатуры повышенным в последнее время вниманием властей к отрасли.