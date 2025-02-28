Жительницу Китая казнили за похищение и продажу 17 детей

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Власти Китайской Народной Республики казнили Юй Хуаин, которая с 1993 по 2003 год похитила и продала 17 детей, сообщила газета Sichuan Daily.

Смертный приговор женщине вынес суд города Гуйян в октябре 2024 года. У Юй Хуаин также конфисковали все личное имущество. Впоследствии она подала апелляцию, которую отклонил высший народный суд провинции Гуйчжоу.

Ранее газета China Times сообщила, что первым ребенком, которого продала Юй Хуаин, был ее собственный. Затем женщина начала похищать детей в провинции Юньнань. Она действовала также в провинции Гуйчжоу, муниципалитете Чунцин, провинции Юньнань и других местах, уточнила Sichuan Daily со ссылкой на суд.

В 2004 году Юй Хуаин была арестована, но ей удалось выдать себя за другую и была приговорена лишь к восьми годам лишения свободы. После освобождения женщина продолжила преступную деятельность. В 2022 году против Юй Хуаин выступила одна из похищенных ею девочек, и женщину снова арестовали.