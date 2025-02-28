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Общество ,  
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Жительницу Китая казнили за похищение и продажу 17 детей

Фото: Qiao Qiming / VCG / Visual China Gro / TACC
Фото: Qiao Qiming / VCG / Visual China Gro / TACC

Власти Китайской Народной Республики казнили Юй Хуаин, которая с 1993 по 2003 год похитила и продала 17 детей, сообщила газета Sichuan Daily.

Смертный приговор женщине вынес суд города Гуйян в октябре 2024 года. У Юй Хуаин также конфисковали все личное имущество. Впоследствии она подала апелляцию, которую отклонил высший народный суд провинции Гуйчжоу.

Китайский суд приговорил женщину к смертной казни за продажу 17 детей
Общество
Фото:Feng Li / Getty Images

Ранее газета China Times сообщила, что первым ребенком, которого продала Юй Хуаин, был ее собственный. Затем женщина начала похищать детей в провинции Юньнань. Она действовала также в провинции Гуйчжоу, муниципалитете Чунцин, провинции Юньнань и других местах, уточнила Sichuan Daily со ссылкой на суд.

В 2004 году Юй Хуаин была арестована, но ей удалось выдать себя за другую и была приговорена лишь к восьми годам лишения свободы. После освобождения женщина продолжила преступную деятельность. В 2022 году против Юй Хуаин выступила одна из похищенных ею девочек, и женщину снова арестовали.

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