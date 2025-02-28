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После тяжелой болезни умерла защитница прав женщин из партии «Яблоко»

Правозащитница Галина Михалева умерла на 69-м году жизни
Галина Михалева
Галина Михалева (Фото: Партия «Яблоко»)

Российская правозащитница, профессор РГГУ Галина Михалева умерла на 69-м году жизни, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».

Там добавили, что она скончалась после тяжелой болезни.

Михалева родилась 17 января 1957 года. Она вела активную политическую жизнь, в конце 1980-х — начале 1990-х была членом правозащитной организации «Мемориал» (Минюст включил ее в перечень иноагентов), а в 1991 году получила премию Helsinki Watch (New York).

Впоследствии Михалева стала основательницей и председательницей гендерной фракции партии «Яблоко», с 2008 по 2018 год была сопредседательницей совета по консолидации женского движения России.

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«Всю свою жизнь она посвятила борьбе за демократию, равенство и права женщин в России», — заявили в «Яблоке».

Михалева также продвигалась вверх по карьерной лестнице в научной и преподавательской деятельности. Она была доктором политических наук, профессором, работала в университетах России, Германии (Бременский университет) и Швейцарии (Фрибургский университет).

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Теги
партия Яблоко смерть правозащитник
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