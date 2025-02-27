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Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Борис Спасский умер на 89-м году жизни
Борис Спасский
Борис Спасский (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Десятый чемпион мира Борис Спасский скончался в возрасте 88 лет, сообщил ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — сказал Филатов.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, со второй попытки победив в титульном матче Тиграна Петросяна, а в 1972-м в Рейкьявике уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру.

Материал дополняется.

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Анна Сатдинова
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