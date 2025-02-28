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Политика ,  
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Politico узнал об «отрезвляющем» сигнале Трампа для Европы

Дональд Трамп и Кир Стармер
Дональд Трамп и Кир Стармер (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне отказался «поддержать» европейские усилия по защите Украины от любого будущего «вторжения» России, сообщает журнал Politico.

«Я так не думаю. Я думаю, когда у нас будет сделка, это будет сделка», — сказал Трамп.

По мнению авторов статьи, Стармеру не удалось убедить Трампа, чтобы он изменил позицию Вашингтона по оказанию помощи Киеву. Слова американского лидера стали «отрезвляющим» сигналом для европейских стран, говорится в материале.

Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»
Политика
Кир Стармер

Британский и американский лидеры встретились 27 февраля в Белом доме, чтобы в том числе обсудить конфликт на Украине. Премьер Британии во время переговоров заявил о готовности отправить в страну войска и авиацию для поддержания мира. Однако на вопрос Трампа о способности Великобритании «справиться с Россией» самостоятельно он не ответил, пишет The New York Times.

Кроме того, по словам Стармера, он передал американскому лидеру «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное Королевство. Президент США его принял.

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Дональд Трамп Кир Стармер встреча Европа
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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