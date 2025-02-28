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Общество ,  
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В Хакасии возбудили дело о призывах к уничтожению населения трех регионов

Против жителя Абакана возбудили дело о призывах к уничтожению мирного населения
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Против жителя Абакана возбудили уголовное дело за комментарии в Telegram с призывами к уничтожению мирного населения нескольких российских регионов, сообщило управление ФСБ по Хакасии, передает «РИА Новости».

В ведомстве заявили, что мужчина 1984 года рождения, «разделяя враждебное отношение к проведению Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины», продвигал в прошлом году через сообщество в Telegram комментарии, «содержащие публичные призывы к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей».

Силовики установили его личность и начали оперативно-разыскные мероприятия. Дело в отношении абаканца возбуждено по статье о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

Жителя Челябинской области задержали за призывы к терроризму
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Накануне, 27 февраля, в ФСБ сообщили о задержании жителя Челябинской области по подозрению в призывах к терроризму. В ведомстве заявили, что тот был сторонником запрещенной в России террористической организации и разместил в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности и убийству представителей власти.

Против него возбудили дело также по ч. 2 ст. 205.2 УК.

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Теги
Абакан ФСБ призывы уголовное дело
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