Video

Помощник крымского митрополита Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович, задержанные по делу о подготовке теракта, намеревались взорвать бомбу в Сретенском монастыре, следует из материалов ФСБ.

По информации спецслужбы, мужчины были завербованы Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram «для подготовки физического устранения митрополита Тихона».

«В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ (самодельное взрывное устройство. — РБК). Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве», — говорится в сообщении.

В своих признаниях Попович сообщил, что «мы должны были ее (бомбу. — РБК) заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве».

После совершения теракта злоумышленники планировали выехать из России по изготовленным украинскими специалистами поддельным паспортам.

Поповичу и Иванковичу вменяется приготовление к террористическому акту и незаконный оборот взрывных устройств, они находятся под арестом.

Financial Times в 2013 году называла Шевкунова духовником президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с главой государства и активно участвует в проектах президентской администрации. «Я такого не могу сказать — он должен сказать», — ответил митрополит на вопросы о духовных отношениях с президентом.