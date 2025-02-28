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Политика ,  
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В Пекине начались переговоры Шойгу и главы МИД Китая Ван И

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Турар Казангапов / Reuters)

В Пекине начались переговоры секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Китая Ван И, сообщает ТАСС.

Шойгу прибыл в Китай утром 28 февраля. В пресс-службе Совбеза отмечали, что там он также должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы в сфере безопасности, международные и региональные проблемы.

Перед этим Шойгу посетил Индонезию и Малайзию. В Джакарте российскую делегацию принял индонезийский президент Прабово Субианто, в Куала-Лумпуре — малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим. Обоим лидерам были переданы приглашения в Москву от президента России Владимира Путина.

В Совбезе назвали цель визита Шойгу в Индонезию и Малайзию
Политика
Сергей Шойгу

В Совбезе, комментируя поездку Шойгу, говорили о заинтересованности российских компаний в поставках энергоносителей в Индонезию и нефти в Малайзию. Кроме того, с обеими странами ведутся переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ).

Как отмечали в пресс-службе Совета безопасности, во время визита Шойгу индонезийской и малайзийской сторонам также «была разъяснена позиция» России по палестино-израильскому конфликту.

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Теги
Персоны
Пекин Китай Сергей Шойгу Ван И МИД Китая переговоры
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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