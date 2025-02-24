В Совбезе назвали цель визита Шойгу в Индонезию и Малайзию
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу поехал в Индонезию и Малайзию на переговоры по тематикам двусторонних отношений, безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба аппарата ведомства.
«Поездка продлится до 28 февраля», — отметили там (цитата по ТАСС).
В ведомстве добавили, что также запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.
В апреле 2024 года военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов заявил, что Москва готова вернуться к переговорам о закупке российских истребителей Су-35 Джакартой, если власти страны сами изъявят такое желание. В 2021 году власти Индонезии отказались от контракта из-за нехватки бюджетных средств.
Посол страны в Москве Жозе Тавареш в феврале 2025 года отметил, что возможности для возобновления переговоров по закупке Индонезией российских истребителей Су-35 в будущем открыты.
Помощник российского президента Юрий Ушаков в сентябре 2024 года отметил, что у России и Малайзии достаточно близкие позиции по большинству международных проблем, конструктивное взаимодействие в многосторонних форматах и организациях.
Премьер-министр страны Анвар Ибрагим также отметил, что США предложили Малайзии не выстраивать дружеские отношения с Россией, но Куала-Лумпур отказался. В декабре того же года Малайзия также ответила согласием на приглашение стать страной — партнером БРИКС.
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