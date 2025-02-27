Коппола отозвался на смерть Джина Хэкмена словами о скорби и радости

Фрэнсис Форд Коппола (Фото: antoniofraioli / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола отдал дань уважения скончавшемуся 27 февраля двукратному обладателю премии «Оскар» актеру Джину Хэкмену.

«Потеря великого артиста — всегда повод и для скорби, и для радости: Джин Хэкмен — великий актер, вдохновляющий и великолепный в своей работе и сложности. Я скорблю о его потере и праздную его существование и вклад», — написал Коппола в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

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Актер сыграл в психологическом триллере Копполы «Разговор» роль Гарри Коула, специалиста по наблюдению, который сталкивается с моральной дилеммой, когда его записи указывают на возможное убийство. Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля и три номинации на «Оскар» за лучшие фильм, сценарий и звук.

Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава, были найдены мертвыми 27 февраля в своем доме в Санта-Фе. Окружной шериф Адан Мендоса подтвердил, что пара скончалась в этот день после полуночи вместе со своей собакой. Хэкмену исполнилось 95 лет 30 января, а жене было 63 года. В браке они жили с 1991 года.

Мендоса отметил, что криминальных признаков гибели Хэкмана и его супруги нет. Причину смерти шериф не назвал.