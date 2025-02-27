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В Москве появился первый зарядный хаб на 20 электромобилей

Сюжет
Новости Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

На юге Москвы заработал первый в столице зарядный хаб для электрокаров. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что хаб «Южный» создан в партнерстве с ПАО «Мосэнерго» и располагается в Востряковском проезде. На станции могут заряжаться одновременно 20 электромобилей: «Установили десять быстрых станций мощностью 120 кВт с возможностью одновременной подзарядки двух авто».

Среднее время подзарядки составит 35–40 минут. А в общей сложности хаб способен пропускать до 500 электромобилей в сутки. «Здесь расположено два коннектора (GB/T и CCS Combo 2), которые подходят для самых популярных моделей», — уточнили в дептрансе.

К зарядной станции подвели удобные подъездные пути. А пока машина заряжается, водители и пассажиры смогут побыть в комнате отдыха, где есть туалет, вендинговый аппарат и кресла, рассказали в мэрии.

«Это особенно важно для такси, каршеринга и коммерческого транспорта. Хабы станут важной частью городской среды, они ускорят переход на электротранспорт и поддержат развитие инновационной мобильности в столице. Наша цель — сделать зарядную инфраструктуру удобной, надежной и доступной», — цитируется в сообщении вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Власти Москвы планируют, что аналогичные хабы появятся в других точках Москвы вблизи ТЭЦ.

С 2022 года бизнес заправок для электрокаров вырос в шесть раз, тогда как бизнес традиционных топливных АЗС, наоборот, сократился, сообщал ранее РБК. Так, число компаний, которые занимаются бизнесом по созданию и развитию электрических заправок, выросло с 28 до 163. Тогда как число игроков на рынке традиционных топливных заправок за это время, наоборот, несколько уменьшилось — на 128 участников, или 2%, до 10 234 компаний.

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Москва Бирюлево электрокары
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