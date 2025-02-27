 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Суд назначил дату приговора Елене Блиновской

Суд назначил дату приговора блогеру Елене Блиновской на 3 марта
Сюжет
Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Савеловский суд Москвы назначил на 3 марта оглашение приговора по делу в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает корреспондент РБК.

Прокурор ранее просил приговорить ее к шести годам лишения свободы и назначить штраф 1,5 млн руб., а также лишить права заниматься коммерческой деятельностью на пять лет. Кроме того, гособвинитель предложил конфисковать имущество блогера и ее мужа Алексея Блиновского: деньги, «более 50 земельных участков, здания и помещения, машиноместа, автомобили «Бентли Континенталь» и «Ламборгини Урус». На собственность пары ранее был наложен арест.

Блиновская в ходе прений признала вину и раскаялась. Она попросила суд не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы, либо же перенести его исполнение до момента, пока подрастут ее дети.

Обвинение потребовало приговорить Блиновскую к шести годам колонии
Общество
Елена Блиновская

Блиновская обвиняется по трем статьям УК: ч. 2 ст. 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, два эпизода).

Блогера задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов почти на 1 млрд руб.

Елена Блиновская стала одним из первых российских блогеров, попавших под следствие из-за неуплаты налогов. Вместе с ней по делу проходил и ее муж Алексей, в прошлом году он уехал участвовать в военной операции на Украине и стал снайпером.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Савеловский суд Елена Блиновская приговор
Материалы по теме
ТАСС узнал, что Lamborghini из дела Блиновской ей не принадлежит
Общество
Суд арестовал имущество мужа Блиновской по делу о ее банкротстве
Бизнес
Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской на треть
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
МВД предупредило о мошенничестве с «тапалками» в TelegramФинансы, 16:46
Бывшая российская фигуристка пожаловалась в полицию из-за интимного фотоСпорт, 16:40
Блиновская попросила у суда отсрочку от отбывания наказанияОбщество, 16:40
«Ъ» узнал причину ужесточения меры пресечения для генерала ПоповаПолитика, 16:34
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 16:33
Переговоры России и США в Стамбуле продлились более шести часовПолитика, 16:31
Хозяину напавших на ребенка в Сочи собак предъявили обвинениеОбщество, 16:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:30
Рязанского вице-премьера задержали за взятку через день после увольненияПолитика, 16:24
Власти Украины ограничили выезд за рубеж журналистов и деятелей культурыПолитика, 16:14
Полиция задержала бывших сотрудников USAID из-за акции в конгрессе СШАПолитика, 16:11
Режиссер «Простой просьбы» отказался от джина Райана Рейнолдса в сиквелеВино, 16:10
Путин предупредил спецслужбы о попытке сорвать диалог России и СШАПолитика, 16:04
Медведев предложил возместить ему штраф за камеру на Australian OpenСпорт, 16:04