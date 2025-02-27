Суд назначил дату приговора Елене Блиновской

Елена Блиновская (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Савеловский суд Москвы назначил на 3 марта оглашение приговора по делу в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает корреспондент РБК.

Прокурор ранее просил приговорить ее к шести годам лишения свободы и назначить штраф 1,5 млн руб., а также лишить права заниматься коммерческой деятельностью на пять лет. Кроме того, гособвинитель предложил конфисковать имущество блогера и ее мужа Алексея Блиновского: деньги, «более 50 земельных участков, здания и помещения, машиноместа, автомобили «Бентли Континенталь» и «Ламборгини Урус». На собственность пары ранее был наложен арест.

Блиновская в ходе прений признала вину и раскаялась. Она попросила суд не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы, либо же перенести его исполнение до момента, пока подрастут ее дети.

Блиновская обвиняется по трем статьям УК: ч. 2 ст. 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, два эпизода).

Блогера задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов почти на 1 млрд руб.

Елена Блиновская стала одним из первых российских блогеров, попавших под следствие из-за неуплаты налогов. Вместе с ней по делу проходил и ее муж Алексей, в прошлом году он уехал участвовать в военной операции на Украине и стал снайпером.