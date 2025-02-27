В Киевской области на промышленном объекте произошел пожар

Фото: dsns_kyiv_region / Telegram

Пожар произошел минувшей ночью на промышленном объекте в Киевской области после взрывов. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

«Киевская область: ночью в одном из районов области <...> возник пожар на промышленном объекте. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники», — сообщили украинские спасатели.

К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в Киеве и Киевской области объявлялась воздушная тревога.

Ночью военная администрация Киевской области в телеграм-канале написала о работе в регионе средств противовоздушной обороны (ПВО) и действии сигнала воздушной тревоги.

В начале января в центре Киева на улице Крещатик загорелась электроподстанция. Офис главы государства располагается в 500 м от объекта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.