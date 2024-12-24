Жителю Ростовской области дали 22 года за госизмену и терроризм

Павел Левченко (Фото: пресс-служба Южного военного округа)

Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Ростовской области Павла Левченко по обвинению в государственной измене и совершении теракта, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что мужчина лично общался с сотрудником спецслужбы Украины и пожелал помогать в его деятельности против России. По прибытии в Крым Левченко через тайники получил самодельные взрывные устройства и сам их собрал.

По информации прокуратуры, в июне 2023 года мужчина дважды использовал взрывные устройства на железнодорожных путях, когда по ним проезжали грузовые поезда. Подсудимый определил еще пять подобных пунктов для дальнейших диверсий, но сотрудники успели задержать его.

Первые пять лет из назначенных судом Левченко проведет в тюрьме, а оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере 1 млн руб.

Недавно сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он передавал Украине данные о российской армии, включая подразделения в зоне боевых действий на Украине. Против мужчины возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Кроме того, ранее Херсонский суд приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины по делу о шпионаже за российскими военными. Мужчина собирал данные о передвижениях российских военных и военной техники и передавал их Украине.