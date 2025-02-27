Буйнов опроверг попытку скрыться с места ДТП

Буйнов заявил, что не пытался уехать после того, как сбил женщину на переходе

Александр Буйнов (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певец России Александр Буйнов не скрывался с места ДТП, где он на Lexus сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом исполнитель заявил ТАСС.

Он уточнил, что в сумерках наехал на женщину левым крылом машины, удар был настолько малой силы, что на автомобиле никаких следов не осталось. «С места происшествия не скрывался — все запротоколировано полицией», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Буйнова, он поддерживает связь с семьей пострадавшей, у нее легкие травмы: синяки, растяжение связки левого колена. Ранее в пресс-службе управлении МВД по Московской области сообщили, что водитель автомобиля Lexus сбил женщину 1963 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. В правоохранительных органах уточнили, что за рулем автомобиля находился Буйнов.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Московской области, к Александру Буйнову и представителю.

О том, что певец хотел уехать с места происшествия, писал Mash со ссылкой на пострадавшую. Женщина в разговоре с РЕН ТВ также отмечала, что Буйнов после аварии не вышел помочь или извиниться. По ее словам, по поводу ДТП с ней никто не связывался.

Shot сообщает, что пострадавшая работает воспитательницей в детском саду, артист сбил ее, когда она шла домой с работы. По данным телеграм-канала, медицинское освидетельствование показало, что на момент ДТП певец был трезв.

Буйнову 74 года. В 2010 году он получил звание народного артиста России.