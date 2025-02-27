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Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье
Александр Буйнов
Александр Буйнов (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Певец Александр Буйнов на своей иномарке сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло накануне, 26 февраля, на улице Февральской. Артист находился за рулем Lexus. В управлении МВД по Московской области уточнили агентству, что женщину 1963 года рождения госпитализировали с разрывом связок.

РБК обратился за комментарием в региональное управление МВД, к Александру Буйнову и его представителю.

Mash публикует кадры с места аварии, на которых видно, как медики и полиция столпились около пострадавшей, лежащей на переходе. Телеграм-канал пишет, что артист объяснил произошедшее тем, что не заметил женщину на дороге и не успел среагировать. Пострадавшая заявила, что Буйнов после аварии не подходил к ней проверить, в каком она состоянии, и хотел уехать с места ДТП.

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Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

По данным Shot, женщина работает воспитательницей в детском саду, артист сбил ее, когда она шла домой с работы. Сын пострадавшей сообщил телеграм-каналу, что она чувствует себя плохо, ей предстоит обследование. Как сама женщина рассказала РЕН ТВ, что Буйнов или его представители пока не связывались с ней.

Shot отмечает: медицинское освидетельствование показало, что на момент ДТП певец был трезв.

Буйнову 74 года. В 2010 году он получил звание народного артиста России.

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Александр Буйнов фото

Александр Буйнов

певец, музыкант
24 марта 1950 года
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