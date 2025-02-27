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Технологии и медиа ,  
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Meta извинилась за появление шок-контента в рекомендациях Instagram

Meta извинилась за сбой с появлением шок-контента в рекомендациях Instagram
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) извинилась за сбой, из-за которого пользователям Instagram попадалось большое количество рекомендаций с шокирующим контентом.

«Мы исправили ошибку, из-за которой некоторые пользователи видели в своей ленте Instagram Reels (раздел соцсети с короткими видео. — РБК) контент, который не должен был быть рекомендован. Мы приносим извинения за ошибку», — заявил представитель компании, его слова передает CNBC.

Пользователи Instagram по всему миру стали сообщать о появлении шок-контента в своих Reels с вечера 26 февраля. По данным CNBC, в ленте попадались в том числе видео с трупами и графическими сценами насилия.

Один из пользователей соцсети X опубликовал запись с экрана телефона, на которой видно, что большинство видео появляется в его ленте с пометкой «потенциально неприемлемый контент». Видео с такой пометкой в Instagram обычно размыты, их можно открыть, только подтвердив свое согласие на это. При этом ролики такого рода из-за сбоя могли увидеть даже те, кто выбрал функцию с исключением из своих рекомендаций шокирующего контента.

Пользователи сообщили о появлении шок-контента в Instagram после сбоя
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В тот же день, 26 февраля, американское издание The Information со ссылкой на источник сообщило, что генеральный директор Instagram Адам Моссери на этой неделе уведомил сотрудников о том, что компания рассматривает возможность запуска отдельного приложения для Reels.

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