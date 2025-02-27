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Технологии и медиа ,  
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Пользователи сообщили о появлении шок-контента в Instagram после сбоя

Пользователи Instagram после сбоя сообщают о появлении в рекомендациях в Reels видео с жестоким контентом. До этого The Information писало, что Instagram изучает возможность запуска отдельного приложения для Reels
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пользователи Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) по всему миру с вечера 26 февраля сообщают о появлении в разделе коротких видео (Reels) рекомендаций с шокирующим контентом. В том числе проблема возникла у тех, кто выбрал функцию с исключением «потенциально неприемлемого контента» из своей ленты.

Из данных Downdetector следует, что вечером 26 февраля пользователи начали сообщать о сбоях в приложении Instagram, а затем в комментариях появились сообщения о проблемах с рекомендуемыми видео.

Жалобы на жестокие видео в рекомендациях распространяются в других соцсетях. Так, один из пользователей X опубликовал запись с экрана телефона: он листает ленту Reels, а большинство видео появляется с пометкой «потенциально неприемлемый контент» (видео не открывается сразу, для этого нужно подтвердить согласие на это).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

При этом 26 февраля американское издание The Information написало, что генеральный директор Instagram Адам Моссери на этой неделе сообщил сотрудникам, что соцсеть рассматривает возможность запуска отдельного приложения для Reels. Об этом изданию рассказал источник, который «слышал эти замечания».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Instagram сбой видеоконтент
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