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Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылся

В Санкт-Петербурге водитель Geeley скрылся после того, как сбил шесть человек, которые ждали сигнала светофора около перехода, сообщила городская полиция в своем телеграм-канале.

«На месте Госавтоинспекцией установлено, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Geeley и столкнулась с ним», — пишет полиция.

Затем, по данным ГИБДД, Geeley отбросило в группу людей, которые собирались переходить дорогу. После произошедшего мужчина скрылся с места аварии. По словам очевидцев, на вид ему около 25 лет. Полиция сообщила, что занимается его розыском.

Всех пострадавших в ДТП отвезли в больницу с травмами средней тяжести. Также в ДТП пострадала 13-летняя девочка, добавил в полиции.

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