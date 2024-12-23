Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылся
В Санкт-Петербурге водитель Geeley скрылся после того, как сбил шесть человек, которые ждали сигнала светофора около перехода, сообщила городская полиция в своем телеграм-канале.
«На месте Госавтоинспекцией установлено, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Geeley и столкнулась с ним», — пишет полиция.
Затем, по данным ГИБДД, Geeley отбросило в группу людей, которые собирались переходить дорогу. После произошедшего мужчина скрылся с места аварии. По словам очевидцев, на вид ему около 25 лет. Полиция сообщила, что занимается его розыском.
Всех пострадавших в ДТП отвезли в больницу с травмами средней тяжести. Также в ДТП пострадала 13-летняя девочка, добавил в полиции.
9 декабря в Петербурге произошло массовое ДТП с трамваем, который врезался и выкинул легковушку под колеса грузовика. В результате аварии никто не пострадал.
Ранее в Москве произошло массовое ДТП, в котором пострадали 15 человек. КАМАЗ выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автобусом и тремя легковушками.
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