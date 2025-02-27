 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Бастрыкин поручил возбудить дело о принудительном браке 16-летней девушки

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за принуждения к браку школьницы с Урала
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с принуждением к браку 16-летней девушки из Екатеринбурга. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Ранее в интернете было размещено обращению к Бастрыкину о нарушении прав девушки-подростка. Как уточнили в СК, в феврале 2024 года родители школьницы решили выдать ее замуж за «24-летнего представителя этнической группы». Когда девушка отказалась, родители ее избили и начали угрожать.

После этого девушку привезли в дом молодого человека. Там, по данным ведомства, ее ограничили в передвижении и общении с родственниками и знакомыми. Подростку также запретили ходить в школу и пользоваться средствами связи.

Региональное управление СК проводит проверку, исполнение поручения Бастрыкина о возбуждении дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Подруга школьницы рассказала местному порталу E1.RU, что девушка является езидкой и в ноябре состоялась ее свадьба с выбранным родителями женихом. Обряд был проведен по традициям народа, официально брак не зарегистрирован.

На Урале арестовали обвиняемого в похищении и избиении несовершеннолетней
Общество
Давид Анашкин

Как рассказала подруга пострадавшей, изначально та, узнав о планах семьи на ее брак, сбежала из дома. По словам собеседницы E1.RU, девушка не хотела выходить замуж и мечтала после окончания школы поступить в университет. Когда родители пообещали ей, что расторгнут помолвку, о которой они договорились без учета мнений жениха и невесты, девушка вернулась, однако дома ее избили и заперли.

После этого она около недели не появлялась в школе, а когда пришла, сообщила о произошедшем классному руководителю. В учебное заведение пришли с проверкой сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних (ПДН). В итоге была проведена воспитательная беседа. E1.RU не уточнил, с кем именно беседовали полицейские.

Подруга пострадавшей сообщила порталу, что они около полугода не виделись из-за запретов со стороны новых родственников девушки, однако, когда ее все же отпустили домой к родителям, она смогла связаться с друзьями. Те обратились в полицию. После того как пострадавшая дала показания, ее поместили в социально-реабилитационный центр.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Следственный комитет Александр Бастрыкин уголовное дело брак подростки Екатеринбург
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
Под Рязанью трое мужчин похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать замуж
Общество
В Петербург привезли сбежавшего из Финляндии подростка-россиянина
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о попытке изнасилования в такси в Самаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
В Кремле назвали условие разблокировки Facebook и InstagramПолитика, 09:22
Извинения не помогут: три метода защиты деловой репутации в СетиPro, 09:19
Володин рассказал, какие законы вступят в силу с началом мартаОбщество, 09:16
Кондратюк, Гуменник, Дикиджи — кто из фигуристов поедет на ОлимпиадуСпорт, 09:00
Россияне начали перекладывать деньги с коротких вкладов на длинныеФинансы, 09:00
SpaceX запустила на Луну Falcon 9 с модулем Athena c оборудованиемТехнологии и медиа, 08:56
«Манипуляция застройщиков». Почему новостройки не взлетят в цене в 2025-мPro, 08:47
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Пользователи сообщили о появлении шок-контента в Instagram после сбояТехнологии и медиа, 08:46
Бастрыкин поручил возбудить дело о принудительном браке 16-летней девушкиОбщество, 08:44
Методы ФБР в бизнесе: от каких рисков профайлер убережет компаниюPro, 08:29
Избранный глава поселения не смог приступить к работе из-за мобилизацииПолитика, 08:17
В Томске задержали мужчину, ударившего женщину при выходе из лифтаОбщество, 08:04
Часть россиян не готова терять доход по вкладам ради снижения инфляцииИнвестиции, 08:00
В Хабаровске самолет развернули на взлетной полосе из-за состояния пилотаОбщество, 07:41