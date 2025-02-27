Бастрыкин поручил возбудить дело о принудительном браке 16-летней девушки

Александр Бастрыкин (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с принуждением к браку 16-летней девушки из Екатеринбурга. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Ранее в интернете было размещено обращению к Бастрыкину о нарушении прав девушки-подростка. Как уточнили в СК, в феврале 2024 года родители школьницы решили выдать ее замуж за «24-летнего представителя этнической группы». Когда девушка отказалась, родители ее избили и начали угрожать.

После этого девушку привезли в дом молодого человека. Там, по данным ведомства, ее ограничили в передвижении и общении с родственниками и знакомыми. Подростку также запретили ходить в школу и пользоваться средствами связи.

Региональное управление СК проводит проверку, исполнение поручения Бастрыкина о возбуждении дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Подруга школьницы рассказала местному порталу E1.RU, что девушка является езидкой и в ноябре состоялась ее свадьба с выбранным родителями женихом. Обряд был проведен по традициям народа, официально брак не зарегистрирован.

Как рассказала подруга пострадавшей, изначально та, узнав о планах семьи на ее брак, сбежала из дома. По словам собеседницы E1.RU, девушка не хотела выходить замуж и мечтала после окончания школы поступить в университет. Когда родители пообещали ей, что расторгнут помолвку, о которой они договорились без учета мнений жениха и невесты, девушка вернулась, однако дома ее избили и заперли.

После этого она около недели не появлялась в школе, а когда пришла, сообщила о произошедшем классному руководителю. В учебное заведение пришли с проверкой сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних (ПДН). В итоге была проведена воспитательная беседа. E1.RU не уточнил, с кем именно беседовали полицейские.

Подруга пострадавшей сообщила порталу, что они около полугода не виделись из-за запретов со стороны новых родственников девушки, однако, когда ее все же отпустили домой к родителям, она смогла связаться с друзьями. Те обратились в полицию. После того как пострадавшая дала показания, ее поместили в социально-реабилитационный центр.