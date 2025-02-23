На Урале арестовали обвиняемого в похищении и избиении несовершеннолетней

Давид Анашкин (Фото: sverdlovskprok / Telegram)

Суд заключил под стражу на полтора месяца, до 4 апреля, 21-летнего Давида Анашкина, обвиняемого в похищении и избиении двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней.

Об этом сообщила пресс-служба свердловского областного суда в своем телеграм-канале.

Вечером 3 января несколько молодых людей насильно усадили нескольких девушек в автомобиль в Каменске-Уральском и привезли их на автомойку по ул. Карла Маркса, уточнили в региональной прокуратуре. По данным телеграм-канала Baza, похитителями были Анашкин, его 16-летний брат и 20-летний друг. Они усадили в машину четырех девушек: двух 16-летних, одну 17-летнюю и одну 18-летнюю. Приехав на автомойку, молодые люди оставили 16-летних в машине, двух других раздели, избили ногами и руками, облили пеной для мойки машин и ледяной холодной водой. Воду и пену лили в лица и глаза, заставляли девушек открывать рты.

Причиной конфликта стало то, что 2 января на праздновании дня рождения одной из девушек именинница помогла подруге отвергнуть Давида Анашкина, который настойчиво звонил, пытаясь выразить симпатию. Девушка взяла трубку и резко ответила молодому человеку. После этого, как пишет Baza, подруги вступили с Давидом Анашкиным в перепалку в соцсетях. Оскорбленный Давид Анашкин отомстил девушкам на следующий день.

Анашкина обвинили по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство, совершенное группой лиц), п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего), п. «а» ч. 3 ст. 133 УК (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В суде прокурор требовал заключить Анашкина под стражу. «Поскольку мужчина обвиняется в совершении тяжких преступлений. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на потерпевших, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда», — отметили в прокуратуре. Постановление еще не вступило в законную силу.