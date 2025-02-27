В Хабаровске самолет развернули на взлетной полосе из-за состояния пилота

Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку в аэропорт из-за резко ухудшившегося самочувствия пилота, сообщает пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку воздушного судна, подготовленного к вылету в Николаевск-на-Амуре», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, рейс был запланирован 25 февраля. Судно DHC-8 готовилось к взлету, однако второму пилоту резко стало плохо, из-за чего командир экипажа решил вернуться на стоянку в аэропорт и вызвать врачей

Самолет вылетел в Николаевск-на-Амуре с задержкой, поскольку экипаж судно пришлось заменить.

Ранее, 23 февраля, самолет, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за подозрения на техническую неисправность. РЕН ТВ в телеграм-канале со ссылкой на источник тогда написал, что воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя.