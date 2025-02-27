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Политика ,  
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Путин заявил о намерении России и дальше развивать силы спецопераций

Путин: Россия обязательно продолжит развивать силы спецопераций

Россия в обязательном порядке продолжит развивать силы специальных операций, заявил президент Владимир Путин во время поздравления военнослужащих и ветеранов Сил спецоперации Вооруженных Сил страны. Его слова приводит Кремль.

«Подчеркну: последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что Россия и дальше будет увеличивать свои боевые возможности и оснащать их новейшим вооружением.

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В 2024 году Путин также поздравил военнослужащих с праздником сил спецопераций. Тогда он назвал укрепление соответствующих сил ключевым приоритетом долгосрочного развития армии и флота страны.

Силы специальных операций (ССО) — специально созданные, обученные и оснащенные соединения, части и подразделения в ВС ряда государств, предназначенные для ведения диверсионно-разведывательных действий, организации повстанческой деятельности и вооруженных нападений, включая оказание помощи иностранным государствам в обеспечении их внутренней безопасности.

День ССО отмечают 27 февраля с 2015 года. Путин объявил этот день праздничным в годовщину взятия под контроль зданий органов власти Крыма 27 февраля 2014 года, за которым последовало присоединение республики к России.

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Владимир Путин

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