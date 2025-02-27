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Пенсии в 2025 году ,  
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Эксперт напомнил о меньшем размере пенсии в марте

Декан Виноградов: некоторые граждане в марте получат пенсию меньшего размера
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Пенсии в 2025 году

Некоторые пенсионеры в марте 2025 году получат пенсию меньше, чем в феврале, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в разговоре с агентством «Прайм».

Как объяснил эксперт, это связано с тем, что в январе россияне получили пенсию, которая была проиндексирована на прогнозируемый уровень инфляции — 7,3%. Позднее оказалось, что реальный уровень инфляции составил 9,5%, поэтому феврале пенсионеры получили доплату «недополученных в январе 2,2%».

«В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — сказал Виноградов.

Однако, по словам эксперта, некоторые россияне получат повышенную пенсию. Это коснется военных пенсионеров, у них выплата была проиндексирована на 5,1% в октябре 2024 года, они получат увеличенную на 4,4% пенсию.

Кроме этого, декан отметил, что военные пенсионеры, которые не получили доплаты в феврале, получат их автоматически за два месяца — январь и февраль.

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Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Об этом также ранее рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Он заявил, что начисление пенсии в марте будет стандартным.

С 1 февраля 2025 года на 9,5% власти проиндексировали более 40 различных социальных выплат и пособий, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, страховые пенсии, материнский капитал, выплаты Героям Труда и Героям России.

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