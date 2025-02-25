Дроны ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта в Волоконовском районе Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля, фасад, надворные постройки и линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.
Еще один украинский FPV-дрон атаковал село Борисовка — там была повреждена линия электропередачи, из-за чего несколько улиц были временно обесточены.
Третий случай произошел на хуторе Давыдкин. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство и повредил кровлю частного дома. Кроме этого, пострадал поселок Малиново, где дрон взорвался около коммерческого объекта и разбил стекла, а также повредил припаркованную рядом машину.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, накануне житель Белгородской области пострадал при атаке украинского дрона на частный дом в селе Тишанка Волоконовского района. Он получил множественные осколочные ранения ног, его отвезли в больницу.
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