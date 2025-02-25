Дроны ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области

Последствия ударов ВСУ по Белгородской области, 25 февраля 2025 года (Фото: vvgladkov / Telegram) Последствия ударов ВСУ по Белгородской области, 25 февраля 2025 года (Фото: vvgladkov / Telegram)

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта в Волоконовском районе Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля, фасад, надворные постройки и линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.

Еще один украинский FPV-дрон атаковал село Борисовка — там была повреждена линия электропередачи, из-за чего несколько улиц были временно обесточены.

Третий случай произошел на хуторе Давыдкин. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство и повредил кровлю частного дома. Кроме этого, пострадал поселок Малиново, где дрон взорвался около коммерческого объекта и разбил стекла, а также повредил припаркованную рядом машину.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, накануне житель Белгородской области пострадал при атаке украинского дрона на частный дом в селе Тишанка Волоконовского района. Он получил множественные осколочные ранения ног, его отвезли в больницу.