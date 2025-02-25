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Военная операция на Украине ,  
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Дроны ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дронами четыре населенных пункта Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Последствия ударов ВСУ по Белгородской области, 25 февраля 2025 года
Последствия ударов ВСУ по Белгородской области, 25 февраля 2025 года
Последствия ударов ВСУ по Белгородской области, 25 февраля 2025 года
Последствия ударов ВСУ по Белгородской области, 25 февраля 2025 года
Последствия ударов ВСУ по Белгородской области, 25 февраля 2025 года
(Фото: vvgladkov / Telegram)
Последствия ударов ВСУ по Белгородской области, 25 февраля 2025 года
(Фото: vvgladkov / Telegram)

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта в Волоконовском районе Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля, фасад, надворные постройки и линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.

Еще один украинский FPV-дрон атаковал село Борисовка — там была повреждена линия электропередачи, из-за чего несколько улиц были временно обесточены.

Третий случай произошел на хуторе Давыдкин. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство и повредил кровлю частного дома. Кроме этого, пострадал поселок Малиново, где дрон взорвался около коммерческого объекта и разбил стекла, а также повредил припаркованную рядом машину.

Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгороде
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, накануне житель Белгородской области пострадал при атаке украинского дрона на частный дом в селе Тишанка Волоконовского района. Он получил множественные осколочные ранения ног, его отвезли в больницу.

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Персоны
дроны ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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