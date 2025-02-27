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Военная операция на Украине ,  
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В США назвали фейком запись со словами сына Трампа об оружии для России

Сюжет
Военная операция на Украине
В интернете распространилась аудиозапись, на которой якобы сын Трампа иронично предлагает помочь России оружием вместо Украины, у которой лишь «устойчивые к радиации собаки». Его представитель назвал запись 100-процентным фейком
Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Сын американского президента Дональд Трамп-младший не говорил, что США следовало оказывать военную помощь России вместо Украины, заявил его представитель Эндрю Сурабиан.

«Это на 100% поддельная аудиозапись, созданная искусственным интеллектом, но я уверен, что это не остановит антитрамповских пользователей от продолжения распространения этой ложной информации», — написал Сурабиан в X.

Речь идет о подкасте Triggered, эпизод которого вышел 24 февраля. В интернете распространилась запись подкаста, якобы записанная со Spotify, на которой сын Трампа якобы говорит: «Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия.

«Сами подумайте: огромная ядерная энергетика, богатая природными ресурсами, которые всем нужны, буквально самая большая страна на планете. И Украина, у которой есть Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации», — говорит мужчина на записи. По его словам, «если на то пошло» следовало поставлять оружие России.

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При этом эпизод подкаста Triggered with Donald Trump Jr., еще не опубликован на Spotify, откуда, как утверждается в распространенной записи и взят отрывок речи Дональда Трампа-младшего. Как отмечает Mediaite, этот эпизод опубликован на платформе Rumble, и там подобных заявлений сын президента США не делает.

Исполнительный продюсер подкаста Дрю Линч также заявил о поддельном характере аудиозаписи.

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Авторы
Теги
Полина Харчевникова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп-младший США фейк поставки оружия
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