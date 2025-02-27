В США назвали фейком запись со словами сына Трампа об оружии для России

В интернете распространилась аудиозапись, на которой якобы сын Трампа иронично предлагает помочь России оружием вместо Украины, у которой лишь «устойчивые к радиации собаки». Его представитель назвал запись 100-процентным фейком

Дональд Трамп-младший (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Сын американского президента Дональд Трамп-младший не говорил, что США следовало оказывать военную помощь России вместо Украины, заявил его представитель Эндрю Сурабиан.

«Это на 100% поддельная аудиозапись, созданная искусственным интеллектом, но я уверен, что это не остановит антитрамповских пользователей от продолжения распространения этой ложной информации», — написал Сурабиан в X.

Речь идет о подкасте Triggered, эпизод которого вышел 24 февраля. В интернете распространилась запись подкаста, якобы записанная со Spotify, на которой сын Трампа якобы говорит: «Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия.

«Сами подумайте: огромная ядерная энергетика, богатая природными ресурсами, которые всем нужны, буквально самая большая страна на планете. И Украина, у которой есть Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации», — говорит мужчина на записи. По его словам, «если на то пошло» следовало поставлять оружие России.

При этом эпизод подкаста Triggered with Donald Trump Jr., еще не опубликован на Spotify, откуда, как утверждается в распространенной записи и взят отрывок речи Дональда Трампа-младшего. Как отмечает Mediaite, этот эпизод опубликован на платформе Rumble, и там подобных заявлений сын президента США не делает.

Исполнительный продюсер подкаста Дрю Линч также заявил о поддельном характере аудиозаписи.