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Военная операция на Украине ,  
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Захарова возмутилась словами Шалленберга о рычагах влияния на Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Александер&nbsp;Шалленберг
Александер Шалленберг (Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press)

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сочла неприемлемыми высказывания главы МИДа Австрии и исполняющего обязанности федерального канцлера страны Александера Шалленберга о рычагах влияния на Россию. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, <...> а потом уже претендовать на общение», — говорится в посте.

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Политика
Мария Захарова

Речь идет о заявлении Шелленберга о том, что мирные переговоры по Украины невозможны без участия Европы. Он напомнил, что на европейских счетах «находится более 200 млрд российских активов», написал Die Tagespost.

«Без разговора об этих активах сделка с российским правительством невозможна», — сказал глава австрийского МИДа.

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Мария Захарова Россия Австрия Александер Шалленберг
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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