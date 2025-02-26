Захарова возмутилась словами Шалленберга о рычагах влияния на Россию

Александер Шалленберг (Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press)

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сочла неприемлемыми высказывания главы МИДа Австрии и исполняющего обязанности федерального канцлера страны Александера Шалленберга о рычагах влияния на Россию. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, <...> а потом уже претендовать на общение», — говорится в посте.

Речь идет о заявлении Шелленберга о том, что мирные переговоры по Украины невозможны без участия Европы. Он напомнил, что на европейских счетах «находится более 200 млрд российских активов», написал Die Tagespost.

«Без разговора об этих активах сделка с российским правительством невозможна», — сказал глава австрийского МИДа.