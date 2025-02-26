 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Додик заявил, что Сербия не будет признавать решение боснийского суда

Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Amel Emric / Reuters)

Республика Сербская (административное образование в составе Боснии и Герцеговины) не будет принимать во внимание приговор ее президенту Милораду Додику, который вынес боснийский суд. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил глава республики.

«Это решение, по сути, принято иностранцем, который не был назначен ООН и не имеет на это легитимных полномочий. Вполне естественно, единственное, что можно сделать в такой ситуации — не принимать во внимание решение этого суда», — сказал Додик.

Он также добавил, что парламент не признает решение суда.

Главу Республики Сербской Додика приговорили к тюремному заключению
Политика
Милорад Додик

Додика заочно приговорили к году тюрьмы и лишили права занимать государственные должности на шесть лет за неисполнение решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.

Ранее Народная скупщина Республики Сербской приняла закон, который отменил публикацию решений верховного представителя в «Официальном вестнике». Шмидт отменил этот акт.

Президент настаивал, что все равно введет этот закон в действие. Тогда верховный представитель изменил Уголовный кодекс и ввел наказание за несоблюдение решений представителя. Додик ввел закон, из-за чего его и привлекли к ответственности.

Кристиан Шмидт, как Верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине, обладает значительными полномочиями, известными как «боннские полномочия». Они позволяют ему вносить изменения в законодательство страны, включая Уголовный кодекс, без необходимости одобрения местных властей.

Шмидт использовал эти полномочия для внесения изменений в Уголовный кодекс, сделав действия по нарушению конституционного порядка и невыполнению решений Верховного представителя уголовным преступлением.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Милорад Додик Сербия Босния и Герцеговина тюремное заключение приговор
Материалы по теме
Главу Республики Сербской Додика приговорили к тюремному заключению
Политика
Президента Республики Сербской Додика госпитализировали
Политика
Додик заявил, что Республика Сербская рассмотрит закон об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Украинцы назвали главные ошибки властиПолитика, 00:12
Работники ТЦК получали $150 тыс. в месяц за освобождения от службы в ВСУПолитика, 00:10
Кроссовки или смерть. Как партнерство Nike и Джордана привело к убийствамСпорт, 00:00
Счетная палата выявила недостатки в программе «Приоритет 2030»Общество, 00:00
Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти ₽1 млрдТехнологии и медиа, 00:00
Трамп пообещал помочь Украине «вернуть как можно больше» территорийПолитика, 26 фев, 23:29
Захарова возмутилась словами Шалленберга о рычагах влияния на РоссиюПолитика, 26 фев, 23:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Додик заявил, что Сербия не будет признавать решение боснийского судаПолитика, 26 фев, 23:03
NBC узнал, что Россия предложила США добывать ресурсы в новых регионахПолитика, 26 фев, 22:53
Трамп назвал целями на Украине остановку кровопролития и возврат денегПолитика, 26 фев, 22:34
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУПолитика, 26 фев, 22:11
Маск сообщил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходовПолитика, 26 фев, 22:10
Рубио пообещал проверить искренность интереса Москвы к миру на УкраинеПолитика, 26 фев, 21:37
Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металламПолитика, 26 фев, 21:32