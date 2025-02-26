Додик заявил, что Сербия не будет признавать решение боснийского суда

Милорад Додик (Фото: Amel Emric / Reuters)

Республика Сербская (административное образование в составе Боснии и Герцеговины) не будет принимать во внимание приговор ее президенту Милораду Додику, который вынес боснийский суд. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил глава республики.

«Это решение, по сути, принято иностранцем, который не был назначен ООН и не имеет на это легитимных полномочий. Вполне естественно, единственное, что можно сделать в такой ситуации — не принимать во внимание решение этого суда», — сказал Додик.

Он также добавил, что парламент не признает решение суда.

Додика заочно приговорили к году тюрьмы и лишили права занимать государственные должности на шесть лет за неисполнение решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.

Ранее Народная скупщина Республики Сербской приняла закон, который отменил публикацию решений верховного представителя в «Официальном вестнике». Шмидт отменил этот акт.

Президент настаивал, что все равно введет этот закон в действие. Тогда верховный представитель изменил Уголовный кодекс и ввел наказание за несоблюдение решений представителя. Додик ввел закон, из-за чего его и привлекли к ответственности.



Кристиан Шмидт, как Верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине, обладает значительными полномочиями, известными как «боннские полномочия». Они позволяют ему вносить изменения в законодательство страны, включая Уголовный кодекс, без необходимости одобрения местных властей.

Шмидт использовал эти полномочия для внесения изменений в Уголовный кодекс, сделав действия по нарушению конституционного порядка и невыполнению решений Верховного представителя уголовным преступлением.