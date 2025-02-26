Комитет Думы по развитию гражданского общества возглавила Лантратова
Депутаты Госдумы на пленарном заседании избрали депутата от партии «Справедливая Россия» Яну Лантратову председателем комитета нижней палаты парламента по развитию гражданского общества. Постановление по итогам голосования опубликовано в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.
Ранее комитет по развитию гражданского общества возглавляла Ольга Тимофеева, однако она получила должность заместителя руководителя думской фракции «Единой России» и возглавила одну из внутрифракционных групп.
Всего в Госдуме 32 комитета, «Единая Россия» возглавляет 17 из них, у КПРФ — пять, представители фракций ЛДПР и СРЗП получили по четыре комитета, а депутаты фракции «Новых людей» возглавили два комитета.
Яне Лантратовой 36 лет. В 2011 году с отличием окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «связи с общественностью». В 2012-м окончила юридический факультет Северо-западной академии государственной службы по специальности «юриспруденция». В 2016 году окончила магистратуру факультета педагогики и психологии Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.
С 2010 по 2013 год возглавляла отдел социальных проектов «Молодой гвардии «Единой России», координировала проект «Я — доброволец». С 2012 по 2015 год возглавляла Всероссийскую общественную организацию «Союз добровольцев России». С 2015 по 2019 год была ответственным секретарем Совета по правам человека в России, также работала в департаменте по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественных проектов администрации президента. В 2021 году избиралась в Госдуму.
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