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Политика ,  
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Комитет Думы по развитию гражданского общества возглавила Лантратова

Яна Лантратова
Яна Лантратова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Депутаты Госдумы на пленарном заседании избрали депутата от партии «Справедливая Россия» Яну Лантратову председателем комитета нижней палаты парламента по развитию гражданского общества. Постановление по итогам голосования опубликовано в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее комитет по развитию гражданского общества возглавляла Ольга Тимофеева, однако она получила должность заместителя руководителя думской фракции «Единой России» и возглавила одну из внутрифракционных групп.

Всего в Госдуме 32 комитета, «Единая Россия» возглавляет 17 из них, у КПРФ — пять, представители фракций ЛДПР и СРЗП получили по четыре комитета, а депутаты фракции «Новых людей» возглавили два комитета.

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Яне Лантратовой 36 лет. В 2011 году с отличием окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «связи с общественностью». В 2012-м окончила юридический факультет Северо-западной академии государственной службы по специальности «юриспруденция». В 2016 году окончила магистратуру факультета педагогики и психологии Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

С 2010 по 2013 год возглавляла отдел социальных проектов «Молодой гвардии «Единой России», координировала проект «Я — доброволец». С 2012 по 2015 год возглавляла Всероссийскую общественную организацию «Союз добровольцев России». С 2015 по 2019 год была ответственным секретарем Совета по правам человека в России, также работала в департаменте по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественных проектов администрации президента. В 2021 году избиралась в Госдуму.

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Теги
Госдума Справедливая Россия депутат Яна Лантратова гражданское общество
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