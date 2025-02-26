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Политика ,  
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Полиция Германии усилила меры безопасности перед карнавалами

Меры безопасности накануне празднования карнавала в Кельне, Германия
Меры безопасности накануне празднования карнавала в Кельне, Германия (Фото: Jana Rodenbusch / Reuters)

В Германии полиция и органы госбезопасности предприняли усиленные меры безопасности в преддверии карнавалов, которые проходят в немецких городах в феврале. Об этом пишет ZDF.

Беспокойство правоохранительных органов связано с терактами, которые прошли в стране перед парламентскими выборами, в том числе в Мюнхене и Магдебурге. Reuters со ссылкой на полицейских сообщил о призывах ИГ («Исламское государство», группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК) к нападениям на гуляющих в Кельне и Нюрнберге.

«Ситуация с безопасностью после действий радикально настроенных преступников стала более напряженной, чем в предыдущие годы», — сказал начальник полиции Кельна Мартин Лотц.

По его словам, в дни карнавала полиция Кельна хочет задействовать примерно на 1,5 тыс. полицейских больше, чем в обычные дни. В городе также установят заграждения для автомобилей, будут проводиться проверки на наличие ножей.

На юго-западе Германии, в земле Рейнланд-Пфальц во время карнавальных дней будут задействованы более 5 тыс. полицейских, сообщает Tagesschau.

В Мюнхене скончались мать и дочь, сбитые автомобилем на митинге
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Ранее в феврале в центре Мюнхена автомобиль въехал в толпу протестующих работников бюджетного сектора, пострадали 20 человек. Позднее мать и дочь, сбитые автомобилем на митинге, скончались.

До этого в декабре автомобиль протаранил толпу в другом немецком городе, Магдебурге. Там проходила рождественская ярмарка. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок, пострадали еще более 200.

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Теги
Германия карнавал полиция
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