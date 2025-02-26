Испания с 2022 года обучила свыше шести тысяч украинских военных

Украинский военнослужащий во время обучения по эксплуатации танка Leopard 2A4, которое проводят Вооружение силы Испании, Арагон, Испания 2023 год (Фото: Fabian Simon / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испания обучила более шести тысяч украинских военнослужащих с 2022 года, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Около 6400 украинских бойцов прошли обучение в рамках 130 модулей миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине, говорится в февральском выпуске журнала ведомства. Цель курсов — обеспечить общую и специализированную подготовку украинских военнослужащих, способствуя тем самым повышению их квалификации.

Испанские военные обучают украинцев базовой боевой подготовке, медицинской помощи пострадавшим на поле боя, планированию операций, ведению боев на городской территории, борьбе с терроризмом, обезвреживанию самодельных взрывных устройств, разминированию и международному гуманитарному праву.

В сентябре 2024 года в Минобороны Испании сообщили, что обучили более шести тысяч военных с Украины. Для этого с ноября 2022 года для украинских солдат открыты 113 обучающих блоков по 21 специальности.

В январе 2025 года министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что Испания готова запустить новые курсы по подготовке солдат украинской армии. Она также подтвердила «твердую приверженность Испании Украине и безопасности в Европе».