Испания предложила новые курсы подготовки для украинских военных
Испания готова открыть новые курсы по подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила министр обороны страны Маргарита Роблес в ходе 25-го заседания группы западных стран по координации поставок военной помощи Киеву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Роблес также сообщила о предстоящей поставке Украине 10 электрогенераторов. Кроме того, Мадрид передаст Киеву новую партию «гуманитарной помощи украинским семьям».
Министр обороны страны подтвердила «твердую приверженность Испании Украине и безопасности в Европе».
В сентябре в Минобороны Испании сообщили, что более 6 тыс. военных из Украины прошли обучение на территории страны. В ведомстве отметили, что для усиления ВСУ с ноября 2022 года для украинских солдат открыты 113 обучающих блоков по 21 специальности.
В конце 2024 года глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что Мадрид не планирует отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии. Тогда премьер также напомнил, что Испания за несколько месяцев до этого, в мае, подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной.
Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.
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