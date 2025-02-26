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Клиентам Райффайзенбанка запретят использовать мат в кодовом слове

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Клиенты Райффайзенбанка больше не смогут использовать в качестве кодового слова из обсценной лексики, следует из обновленных условий обслуживания. На это обратило внимание издание Frank Media.

«В качестве кодового слова не допускается указание слова, относящегося к ненормативной лексике», — говорится в документе.

Новое ограничение начнет действовать с 4 марта 2025 года.

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В ноябре 2024 года о проблеме русского мата высказался президент Владимир Путин. Он отметил, что мат, «к сожалению, тоже часть русского языка», для борьбы с ним нужно повышать общую культуру.

«Кто из вас без греха, как известно, пусть первый бросит в нее камень. Это, к сожалению, действительно такой грех распространенный», — сказал тогда президент.

Для того чтобы повлиять на распространенность нецензурной лексики, нужно «повышать общую культуру», показать, что для защиты своей точки зрения существуют «другие средства выражения», считает глава государства.

При этом он рассказал, что в его семье никто не использовал матерные слова.

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Теги
Раффайзенбанк Банки ненормативная лексика
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