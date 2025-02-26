В РЭО пригрозили штрафом жителю Мытищ за выброшенный на помойку Porsche

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Жителю подмосковных Мытищ, выбросившему автомобиль Porsche в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов, может грозить штраф в размере до 5 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Регистрационно-экзаменационного отделения (РЭО).

Там пояснили, что владелец автомобиля нарушил правила обращения с отходами, создав несанкционированное размещение ненужной ему собственности на контейнерной площадке, в связи с чему ему грозит штраф.

«Согласно статье 8.2 КоАП, для граждан административная ответственность за нарушение правил утилизации составляет 2−3 тыс. рублей. С учетом, что автомобиль содержит опасные элементы, которые могут навредить окружающей среде, штраф может быть увеличен до 5 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе.

В организации отметили, что автомобили нельзя отнести и к твердым коммунальным отходам (ТКО), для которых предназначены мусорные контейнеры или бункеры в обычных дворах. Например, в такие баки можно выбрасывать отходы, образовавшиеся дома, в бак для вторсырья — пластиковую и бумажную упаковку, стеклянные бутылки и алюминиевые банки, а в бак для смешанных отходов — органику и все остальное.

Там также напомнили о запрете выбрасывать в общие контейнеры для твердых коммунальных отходов старую бытовую технику и использованные батарейки, так как в них содержатся вредные для окружающей среды вещества. В связи с этим их необходимо передавать в пункты «Уберу» (Uberu). В свою очередь, крупногабаритные отходы, к которым относятся мебель и строительные отходы, следует выбрасывать в специальные большие контейнеры (бункеры) или заказывать вывоз.

Несмотря на то, что автомобиль — это крупногабаритный отход (КГО) и отход IV класса опасности (малоопасные), его отдельные части (аккумулятор, масла, жидкости) могут относиться к отходам I—III класса опасности и требуют специальной утилизации.

«Поэтому утилизацией автомобилей занимаются специализированные организации, о чем должен обеспокоиться владелец машины. Если же он не предпримет мер, то устранить несанкционированную свалку должен региональный оператор, отвечающий за территорию, или органы местного самоуправления. О нарушениях, связанных с контейнерными площадками, граждане могут сообщать в наш сервис «РЭО Радар», — добавили в организации.

Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что житель Мытищ выбросил в мусорный контейнер автомобиль Porsche Macan, предназначавшийся в качестве подарка его девушке на День святого Валентина. Однако его возлюбленная не оценила подарок, поскольку машинка была поддержанная и с дефектами, в связи с чем мужчина решил выбросить автомобиль в мусор.