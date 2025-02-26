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Технологии и медиа ,  
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В работе оператора «Билайн» произошел сбой из-за DDoS-атаки

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Системы мобильного оператора «Билайн» подверглись DDoS-атаке, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов», — говорится в сообщении.

По данным портала «Сбой.рф», сложности со связью возникли более чем у 3,7 тыс. человек. Пользователи отмечают плохую работу мобильного и домашнего интернета.

РКН зафиксировал сбой на инфраструктуре «МегаФона»
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В конце января Роскомнадзор сообщил о сбое на инфраструктуре компании «МегаФон».

Проблему обнаружили специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Сбой оперативно устранили специалисты оператора связи. Проблему зафиксировали на зарубежных стыках компании «МегаФон» с европейскими сетями связи.

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