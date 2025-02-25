Физика Олега Кабова приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве

Олег Кабов (Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»)

Советский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам лишения свободы условно обвиняемого в мошенничестве заведующего лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН Олега Кабова. Об этом адвокат обвиняемого Геннадий Шишебаров сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав аудиозапись из суда.

Ученый признан виновным по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Также судья взыскал с Кабова 7 млн 218 тыс. руб. ущерба и запретил ему в течение двух лет руководить научными работами в области теплофизики. Адвокат Кабова отметил, что намерен обжаловать приговор.

Изначально ученый находился в СИЗО, после его перевели под домашний арест, а затем заменили меру пресечения запретом определенных действий. Сам Кабов заявил о своей невиновности.

По версии следствия, с августа 2014 года по ноябрь 2017 года Кабов, занимаясь ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», подделал отчеты о проведении научных работ, включив в них ранее полученные результаты. По направленным в Минобороны документам он получил из федерального бюджета для Института теплофизики более 26 млн руб. Из них 7,2 млн руб. были похищены путем начисления подчиненным сотрудникам лаборатории в качестве надбавок к заработной плате за участие в научном проекте, говорится в материалах дела.

Защита Кабова считает, что ему предъявили обвинение в фальсификации отчетной документации при проведении прикладных научных исследований по научному проекту по теме «Создание технологии охлаждения теплонапряженных элементов с использованием однокомпонентных двухфазных потоков». Адвокат Кабова Шишебаров пояснил, что в момент доследственной проверки в 2019 году,

а также после возбуждения уголовного дела в октябре 2022 года и установка, и образец, разработанные ученым, были в Институте теплофизики СО РАН. Адвокат также напомнил, что Кабов продемонстрировал созданную установку журналистам в январе 2022 года в ходе пресс-тура.

Олег Кабов — член-корреспондент Российской академии наук. Он входит в Ученый совет Института теплофизики СО РАН. Ученого задержали в 2022 году. Тогда установленная сумма ущерба составляла 3,3 млн руб.