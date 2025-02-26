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Политика ,  
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Песков заявил об отсутствии обсуждения в Кремле отмены моратория на казнь

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле не поднимали тему отмены моратория на смертную казнь в России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о результатах опроса ВЦИОМ, который показал, что большинство россиян — 49% — выступают за возвращение смертной казни.

«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», — сказал Песков.

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Фото: Денис Гуков / РИА Новости

По данным опроса, более четверти российских граждан считают, что лучше сохранить нынешнее положение дел с мораторием. 15% являются сторонниками полной отмены смертной казни.

В 2021 году в рамках аналогичного исследования 21% опрошенных заявил о необходимости оставить мораторий. Число сторонников применения и число сторонников полной отмены смертной казни практически не изменилось.

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