«Известия» узнали о фальсификате молочной продукции у 14 компаний

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У 14 российских производителей молочной продукции обнаружили фальсификат. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на общественный совет при Роспотребнадзоре.

Речь идет об АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».

Результаты лабораторных исследований в образцах продукции показали несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу, пишет газета. В частности, изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами, которые применяют для увеличения массы и срока годности.

Фальсифицированные продукты обнаружили в супермаркетах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'кей», «Верный», «Семишагофф» и других.

РБК напрвил запросы в офисы АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».

Наличие в продаже фальсификата подтвердили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). По данным оператора, благодаря системе маркировки за первый месяц 2025 года на кассах российских магазинов было заблокировано 143,6 млн товаров. Основными причинами стали истекший срок годности, некорректность кода маркировки или попытки под одним кодом продать несколько товаров, что должно говорить о попытке легализации продукции недобросовестных предпринимателей.

«Молочная продукция — это популярная и бюджетная еда, а потребитель, как правило, гонится за дешевизной. Это понимают магазины-дискаунтеры, которые ставят такие условия своим поставщикам, чтобы цена при поставках в сети была как можно ниже. Поэтому производители начинают химичить и использовать, например, растительные жиры или говяжий жир», — рассказал «Известиям» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Общественный совет Роспотребнадзора направил просьбу изъять продукцию и наказать производителей в Минпромторг и Генпрокуратуру, последняя уже поручила провести проверку, пишет издание.