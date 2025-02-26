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Политика ,  
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Ким Чен Ын призвал к созданию современной армии, готовой к любой войне

Ким Чен Ын&nbsp;во время своего визита в Военную академию Кан Кон в Пхеньяне
Ким Чен Ын во время своего визита в Военную академию Кан Кон в Пхеньяне (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к созданию современной армии, готовой к любой войне, передает news1.

Об этом лидер КНДР сказал во время посещения военной академии Кан Кон. В частности, он поручил учащимся приобретать практический опыт и «командные навыки», соответствующие современному ведению войн.

Как пишет Reuters, поездка северокорейского лидера состоялась после того, как страна направила тысячи военнослужащих для поддержки России в военной операции на Украине. Разведывательная служба Южной Кореи предположила, что предыдущие инспекции политиком военных подразделений и учений могли быть частью подготовки к дополнительной отправке солдат в Россию, отмечает агентство.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Северокорейские войска, задействованные в боевых действиях, оказались уязвимыми для современных методов ведения войны, таких как использование беспилотников, пишет news1. По информации издания, Ким Чен Ын проверяет военные училища одно за другим после сообщений о том, что солдаты, недавно отправленные в Россию и взятые в плен на Украине, хотят «перебежать в Южную Корею».

Россия и КНДР в 2024 году заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ст. 4 этого документа гласит: «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

По информации Киева, КНДР отправила в Россию порядка 12 тысяч военных, многие из которых попали в Курскую область, сообщила в октябре 2024 года Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц. В Кремле подобную информацию ранее назвали информационной уткой.

Российский президент Владимир Путин в прошлом октябре напомнил о ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, которая предполагает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения. Но Кремль не комментировал данные о переброске и перемещении северокорейских войск.

1 ноября глава МИД КНДР Цой Сон Хи официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии, не уточнив, в чем она состоит.

20 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и южнокорейских чиновников сообщила, что Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны — генерал-полковника Ким Ён Бока в числе 500 офицеров.

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Ким Чен Ын войны войска военная подготовка Северная Корея КНДР
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Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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